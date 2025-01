Ilrestodelcarlino.it - Scuole Lugo, insediata la consulta dei ragazzi e delle ragazze

(Ravenna), 16 gennaio 2025 – Giovedì 9 gennaio nella sala del Consiglio della Rocca di, alla presenza della sindaca Elena Zannoni e di tutta la giunta comunale, si èladeieletta negli istituti di primo grado di, statali e paritari per l'anno scolastico in corso. Dopo l’elezione dei rappresentantisingole classi (un rappresentante titolare e un supplente per le classi quinte di scuola primaria e classisecondarie di primo grado), i circa 70eletti hanno a loro volta eletto il loro presidente e vicepresidente, rispettivamente Yahia Lasfar della 2D della scuola ‘Francesco Baracca’ e Rosen Todorov della 2C della ‘Silvestro Gherardi’. Dopo il saluto della sindaca, i candidati hanno presentato il loro programma, indicando alcuni temi ritenuti importanti come la sicurezza dei percorsi stradali per ciclisti e pedoni, l'ambiente, la sistemazione dei parchi earee gioco e la possibilità di andare al cinema in città.