Novaratoday.it - Schianto tra due auto sull'A26: autostrada chiusa e traffico bloccato

Leggi su Novaratoday.it

stradaa causa di un incidente'A26.É successo poco dopo le 8 di oggi, giovedì 16 gennaio, in direzione Gravellona Toce, nel tratto tra il bivio con l'A4 e Romagnano Sesia, all'altezza del km 130e400, dove per cause ancora da accertare duesi sono.