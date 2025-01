Bresciatoday.it - Schianto sulla provinciale, l'auto 'vola' nel fosso: 3 feriti e lunghe code

Incidente stradale a Maclodio nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 gennaio,Strada235, in quel tratto Via Roma: due i veicoli coinvolti e tre le persone ferite, di cui solo due ricoverate in ospedale (per fortuna non in gravi condizioni). Vero è che per lunghi attimi si è.