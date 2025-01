Trevisotoday.it - Schianto all'alba, finisce fuori strada con l'auto: ferito un 29enne

Leggi su Trevisotoday.it

Alle 6.45, di oggi, giovedì 16 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Francesco Baracca a San Biagio di Callalta per un’finita sotto il pianole dopo la perdita di controllo da parte dell'uomo alla guida, 29 anni, O.E.J., di Chiarano, rimastonon in modo grave. I.