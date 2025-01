Laverita.info - Sberla al Pd, l’Europa asfalta il salario minimo

La sinistra raccoglie firme per la paga fissa (che non funziona) appellandosi all’Ue, ma la Corte di giustizia rigetta la direttiva che pretendeva di superare le norme degli Stati: Pd e M5s bocciati in economia e in diritto.