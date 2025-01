.com - Sanremo, Carlo Conti svela i co-conduttori

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del Tg1 delle 20 il direttore artistico del Festival dihato i nomi di chi lo accompagnerà nella conduzione nelle 5 serate.“Martedì 11 sarò da solo a meno che non riesca a convincere due amici storici. – ha detto-. Nella seconda serata saranno con me una guerriera come la nostra meravigliosa Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì per la terza serata tre meravigliose donne: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la quarta serata, quella delle cover, saranno con me Mahmood e Geppi Cucciari. Sabato la finale con Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e qualche altra sorpresa. Sarà un cast all’insegna di un Festival che va fatto insieme”.“ha scelto di condividere il palco del Festival die di condurre insieme ad alcuni compagni di viaggio dall’indiscusso talento professionale, ciascuno con il proprio “colore” dalle mille e diverse sfumature.