Chietitoday.it - San Salvo ottiene finanziamenti per due nuovi parchi sportivi all'aperto

Leggi su Chietitoday.it

Il Comune di Sansi è aggiudicato un doppio finanziamento nazionale per la realizzazione di dueall’, entrando nelle graduatorie delle Città Italiane (e, in uno dei due, come unico comune della Provincia di Chieti) assegnatarie dei contributi erogati dal ministero per.