Salute | infarto del miocardio all’Ao di Caserta test genetico per terapia personalizzata

Leggi su Ildenaro.it

All’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano diper i pazienti colpiti dadelè in uso un dispositivo innovativo, il Genomadix Cube, tecnologia point-of-care di ultima generazione, che attraverso un prelievo salivare effettua analisi genetica in 60 minuti. Indagando i polimorfismi del gene CYP2C19 per i medici è possibile ricavare in tempi rapidi i dati utili per personalizzare laantiaggregante nei pazienti condelche, spesso, presentano anche scompenso cardiaco. La tecnologia, la cui introduzione pone l’Aorn diall’avanguardia nel campo della medicina di precisione, favorisce un approccio terapeutico su misura che, partendo dalle caratteristiche genetiche dei singoli pazienti, mira ad individuare il trattamento migliore, quello più efficace, nel percorso di cura e riabilitazione cardiologica, ottimizzando le strategie di prevenzione secondaria.