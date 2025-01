Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga ad Anzio, due arresti e un chilo di stupefacente sequestrato

Due persone sono state arrestate ad Ardea dai finanzieri del Comando Provinciale diper il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante ii finanzieri della Compagnia di Pomezia hanno sottoposto a controllo un’auto, rinvenendo circa 680 grammi tra hashish e cocaina, nonche’ oltre 12mila euro in contanti.A distanza di pochi giorni, nel corso di un analogo servizio, i finanzieri di Pomezia hanno inoltre scoperto, all’interno di un’autovettura in sosta, circa 170 grammi di cocaina e diversi strumenti per il confezionamento delle dosi.Entrambi i proprietari delle macchine sono stati arrestati e, in tutti e due i casi, l’autorita’ giudiziaria di Velletri ha convalidato la misura.La droga sequestrata ad.Agenzia Nova