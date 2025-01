Riminitoday.it - Rischio amianto nel capannone distrutto dal fuoco, il Comune: "Tenere chiuse le porte"

Leggi su Riminitoday.it

A seguito dell’incendio avvenuto nella mattinata di mercoledì (15 gennaio), presso un’immobile ad uso deposito di Torre Pedrera, in via Beltrami, ildi Rimini ha emesso un’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, per l'adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica. Il.