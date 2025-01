Spazionapoli.it - Ribaltone Danilo, Napoli spiazzato: le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Sembrava fatta per il passaggio didalla Juventus alma nelleore sembra cambiato tutto dal fronte del brasiliano.Dopo la bocciatura più o meno velata di Conte nei confronti di Rafa Marin e l’infortunio di Buongiorno, Manna correrà ai ripari durante questa finestra di mercato per portare un nuovo difensore alla corte del tecnico salentino. Negli scorsi giorni sembrava cosa fatta il passaggio didalla Juventus al, ma nelleore arrivano messaggi discordanti sul futuro del brasiliano.torna in brasile?Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per la Supercoppa italiana si è definitivamente incrinato il rapporto tra il centrale e la dirigenza bianconera, desiderosa di operare un taglio netto col recente passato e abbassare ulteriormente il monte ingaggi.