Raspadori verso l’addio al Napoli | le prospettive sul mercato

Leggi su Dailynews24.it

Non si ferma il fermento in casa, dove dopo il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia, che avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain per insoddisfazione contrattuale, emerge un nuovo possibile addio. Protagonista questa volta è Giacomo, attaccante azzurro che sembra deciso a cambiare aria per cercare maggiore continuità in campo. Nessun ripensamento .L'articoloal: lesul