Palermotoday.it - Ragazza di Gangi vince il premio America Giovani per il talento universitario

Leggi su Palermotoday.it

Maria Ludovica Salerno tra le eccellenze selezionate dalla Fondazione Italia Usa per il. L’importante riconoscimento per ilviene assegnato ogni anno a mille neo laureati in tutta Italia dalla stessa fondazione. La ventiquattrenne madonita di