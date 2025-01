Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata, nuovi kit in distribuzione

Aperture straordinarie di Punti Smeraldo oggi e domani dalle 13 alle 18,30 alla sala comunale Sassi in via Cervi 3, istituite da Hera per consentire ai cittadini di ritirare il kit per la nuovacomposto da due Carte Smeraldo (più una virtuale) che servono per aprire icassonetti che sono stati collocati in tutto il territorio; pattumella con sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla. E’ comunque sempre possibile ritirare il kit anche agli Ecosportelli Hera: quello di Castel San Pietro Terme in viale Roma 25 è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; e quello di Osteria Grande in via Broccoli 40 è aperto il martedì dalle 15 alle 18. Tutti i contenitori per ladi rifiuti indifferenziati, carta, plastica/lattine e organico sono stati sostituiti concontenitori informatizzati che garantiscono il riconoscimento dell’utente.