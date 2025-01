Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne rapina un coetaneo a Treviso: arrestato. Si cercano i due complici

, 16 gennaio 2025 - Minorenneunaiutato da due, con il volto coperto da passamontagna. È statoun ragazzo di 15 anni accusato di aver compiuto unaai danni di un altro minore. Il ragazzino avrebbe sottratto alla vittima una coppia di auricolari, una sigaretta elettronica e una confezione di filtri per tabacco. Un magro bottino, il valore complessivo si aggira intorno ai 300 euro. Dopo la denuncia, i militari lo hanno intercettato in città e trovato ancora in possesso della refurtiva. Le indagini proseguono per identificare gli altri due