Quel giardinetto in zona Poderino lasciato all’incuria

Una volta era un piccolo giardino inall’incrocio tra via Antinori e via della Pace. Dedicato ai bambini, punto di raccolta anche per l’iniziativa "A scuola ci andiamo da soli". Poi, un passo alla volta, l’incuria e soprattutto la maleducazione della gente lo ha trasformato in una. "di guerra", utilizzato come parcheggio per auto, come deposito per cantieri, comedi scarico, come sgambatoio per cani. I pochi giochi per bambini, sopravvissuti, sommersi tra l’erba. Eppure basterebbe così poco per farlo ritornare ala funzione per la quale era stato pensato. Magari recintando i due lati liberi con una piccola staccionata in legno per evitare intrusioni indesiderate, effettuando una manutenzione periodica da parte di chi è preposto alla cura del verde pubblico e avendo un po’ di attenzione da parte dei cittadini verso un bene che appartiene alla collettività.