Protezione civile | Musumeci ' Italia tra i paesi europei più esposto a rischi naturali'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L', tra i, è quello piùper ied è anche quello più dotato di beni culturali. Parliamo di opere d'arte, monumenti, documentazione cartacea, di biblioteche, di pinacoteche, di dimore storiche, anche provate, che sono un patrimonio da non sottovalutare". Lo ha detto il ministro per lae per le Politiche del Mare, Nello, intervenendo a Roma al Convegno Beni Culturali e Catastrofi: idee per la tutela. "Il tema delle catastrofinon è particolarmente approfondito e non ha appassionato particolarmente il mondo accademico dove e rimasto chiuso in alcuni ambienti- denuncia- a mio avviso, invece, dovrebbe interessare tutti a cominciare dagli enti territoriali"."L'ostacolo è di carattere psicologico: convincere dell'utilità di affrontare un tema - dice -perché conoscendo si può affrontare con la competenza minima che si richiede alle istituzioni".