Feedpress.me - "Pronto, qui è la Questura di Catania", ma l'utente non ci casca e denuncia la truffa con "ID Spoofing"

Leggi su Feedpress.me

Undinei giorni scorsi hato alla polizia di essere rimasto vittima di un tentativo ditelefonica con il metodo dell’ ID, con il quale è stata alterata l’utenza telefonica del chiamante in modo da far visualizzare sul display dei cellulari il numero delladiper acquistare credibilità e generare fiducia in coloro che ricevono la telefonata..