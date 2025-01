.com - Promozione / Montagnoli dietro front: no alla Jesina, si al Gabicce Gradara

Quando tutto sembrava fatto per la firma con il club leoncello il giocatore ha scelto il club pesareseVALLESINA, 16 gennaio 2025 –ha detto noaccettando all’ultimo minuto l’offerta del.Insomma sulla linea del traguardo il giocatore in uscita dPergolese (leggi qui.),in uscita dPerolese, spunta l’ipotesiche si è anche allenato per due giorni a Jesi, sembra aver preferito le offerte del club pesarese che nelle ultime settimane si è rinforzato in maniera adeguata per poter competere con le altre verso la corsa ai play off.©riproduzione riservata L'articolo: no, si alproviene da Lo sport della Vallesina.