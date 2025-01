Udinetoday.it - Prenotazioni ospedaliere: ampliato l'orario del call center regionale

Leggi su Udinetoday.it

Ampliati i tempi di apertura deltelefonico: l'annuncio dell'Azienda di coordinamento per la salute, per favorire una maggiore accessibilità al servizio da parte della cittadinanza. Per richiedere la prenotazione delle prestazioni sanitarie, si può chiamare il numero 0434.