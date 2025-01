Lanazione.it - Premiato il nuotatore Azzurro Luca Pazzagli. "Orgogliosi di te"

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirco Morini haAndrea, il 18ennemancianese che per la Nazionale ha ottenuto il terzo posto ai Mondiali di Marsiglia nella staffetta di nuoto pinnato. A, tesserato Gao Brinella, è stato consegnato un riconoscimento per il suo ultimo successo che si aggiunge ad altri titoli vinti sempre con la maglia italiana a livello mondiale: nel 2023 a Belgrado ha ottenuto la medaglia d’argento sempre nella staffetta, e nel 2022 in Italia ha ottenuto la medaglia d’oro nella stessa disciplina nel 4x100 e due medaglie di bronzo rispettivamente nella 1.000 e nella 3.000. Oltre ai traguardi mondiali il diciottenne mancianese ha vinto tanti titoli a livello italiano ed è stato campione d’Italia in più occasioni. A consegnare una targa riconoscimento ad Andreasono stati il sindaco Mirco Morini e Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega allo Sport.