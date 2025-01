Liberoquotidiano.it - "Poi li portano in Questura e...": il fango di Nicola Fratoianni contro i poliziotti

Voce del verbo: «Flexare». Nel mutevole gergo social, significa esibire qualcosa, mostrare le priorie qualità o risultati, vantarsi. A sinistra, in queste ore, è gara tra chi appoggia la denuncia di una eco-attivista di Extinction Rebellion. La ragazza ha denunciato come 23 manifestanti davanti alla sede della Leonardo a Brescia siano stati portati in, perquisiti e costretti a fare flessioni. Le donne sarebbero anche rimaste senza mutande, a differenza dei compagni di lotta. Da lì le neanche tanto velate accuse di sessismo su su fino alla “tortura”. Il senatore della Lega Claudio Borghi, ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, riporta tutti con i piedi per terra: «I manifestanti hanno compiuto degli atti che, a detta della, sono meritevoli di fermo.