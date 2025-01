Anconatoday.it - Picchia e offende moglie e figlio, il piccolo registra le minacce: «Ti strangolo, ti ammazzo». Padre condannato

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Finisce nel vortice dell’alcolismo e del gioco d’azzardo e si sfoga sucon insultie aggressioni fisiche. Un incubo per la donna e il bambino durato 12 anni. L'uomo, romeno di 46 anni, avrebbe speso tutti i soldi che guadagnava per bere e per giocare con le.