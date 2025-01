Trevisotoday.it - Perché venerdì 17 porta sfortuna, le cose da non fare mai

Leggi su Trevisotoday.it

Arriva17 e in Italia si corre a toccare ferro. Esiste persino una fobia apposita, l'eptacaidecafobia, la paura del numero 17. Il17 è considerato in alcune culture, specialmente da noi, un giorno di, simile al13 in altre parti del mondo. Questa credenza è.