2anews.it - Partenoplay, al via la sesta edizione del Festival del gioco per tutti

Leggi su 2anews.it

Al via ladi, un momento di incontro e confronto sule sul giocare dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni. Tutto è pronto per ladi, uno dei grandi eventi del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio .