Parco fotovoltaico. Il sindaco va alla guerra

Cittadini preoccupati per l’arrivo di ruspe in località Forabosco a Porcari, nei pressi del lago ex Fornace, che il Comune ha acquisito al proprio patrimonio acquistandolo all’asta nel 2022. In quell’area c’è il terreno privato dell’azienda che vuole realizzare l’impiantoda 3,44 megawatt, 9 mila pannelli per 30 mila metri quadrati di superficie. La vicenda va avanti da tempo. I residenti, sostenuti dal Comune, hanno invocato la deturpazione a livello visivo del sito, se venisse costruita la struttura, in quanto luogo di valore naturalistico e paesaggistico. Ma il primo round e il secodo round al Tar lo ha vinto l’impresa alcuni mesi fa. In mezzo a queste due sentenze, Il Municipio di piazza Orsi si era appellato al Consiglio di Stato che aveva, invece, accolto l’istanza del Comune con la motivazione che il pregiudizio allegato dsocietà ricorrente non avrebbe presentato "i caratteri della gravità, immediatezza e irreparabilità, essendo i lavori allo stadio iniziale".