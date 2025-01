Feedpress.me - Papa Francesco cade a Casa Santa Marta, contusione all’avambraccio

«Questa mattina, a causa di una caduta aha riportato unadestro , senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa». Lo comunica la Sala stampa vaticana. La nuova caduta del Pontefice, per fortuna non grave, arriva a poco più di un mese da quella del 6 dicembre, sempre a, che gli aveva procurato.