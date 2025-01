Sbircialanotizia.it - Paolini-Zarazua: orario, precedenti e dove vederla in tv

La tennista azzurra torna in campo per il secondo turno degli Australian Open Tocca di nuovo a Jasmine. La tennista azzurra, che ha battuto la cinese Wei all'esordio con un netto 6-0, 6-4, torna in campo per il secondo turno degli Australian Open,sfiderà la messicana Renata, numero 70 del ranking Wta. .L'articoloin tv è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.