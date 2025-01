.com - Pallamano Femminile / Publiesse Chiaravalle, il girone d’andata si chiude in Sicilia contro l’Halikada Gattopardo

Si gioca domenica 19 gennaio alle ore 11.00 a Montechiaro, in provincia di Agrigento. Rivera: “Gara importante, lo sappiamo”, 16 gennaio 2025 – Trasferta lunga e insidiosa per la. Le ragazze di coach Santiago Romero domenica 19 gennaio fanno visita alper l’ultimo match deldi andata di Serie A2, gruppo C. Gara prevista alle ore 11 al PalaTenda Comunale di Palma di Montechiaro.Si vola in, si cercano altri punti preziosi in provincia di Agrigento. Capitan Costantini e compagne vogliono confermarsi dopo la splendida vittoria che ha inaugurato il loro 2025, quella casalinga maturata ai danni del Mattroina 44-23. C’è Esperanza Rivera a presentare la prossima sfida, ma prima si riavvolge il nastro: “Veniamo da un test piuttosto impegnativo, specialmente nella prima frazione.