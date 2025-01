Casertanews.it - Palestra comunale nel degrado. "Tribune trascurate e abbandono, soldi sprecati" | FOTO

Laannessa all’Istituto Comprensivo “Ungaretti”, un tempo punto di riferimento per lo sport cittadino, versa oggi in condizioni di grave. A lanciare l’allarme è il gruppo di opposizione Teverola in Testa, guidato da Dario Di Matteo, che ha diffuso immagini emblematiche.