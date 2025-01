Trevisotoday.it - Ostetricia di Montebelluna: ambulatorio dedicato e mandala per le mamme in attesa

Leggi su Trevisotoday.it

Approccio sempre più a misura di mamma e bambino per le donne in gravidanza che fanno riferimento all’Unità operativa die ginecologia dell’ospedale di. Due le novità introdotte con il nuovo anno per migliorare l’umanizzazione nell’approccio alle varie fasi del parto.