Liberoquotidiano.it - "Ora c'è un grande buco nel mondo". David Lynch è morto, aveva 78 anni

“È condispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell'uomo e dell'artista,. Apprezzeremmo un po' di privacy in questo momento. C'è unnelora che lui non è più con noi. Ma, come avrebbe detto lui, ‘tenete gli occhi sulla ciambella e non sul'. È una bella giornata con un sole dorato e un cielo azzurro". La pagina ufficiale Facebook diha dato la notizia della morte delregista, ricordato per aver portato in scena film del calibro di Velluto Blu e Mulholland Drive. E, soprattutto, la serie tv he ha cambiato per sempre la storia della televisione: Twin Peaks.è stato uno dei capostipiti del genere noir. E, con la sua morte, il cinema perde uno dei maggiori interpreti. Solamente lo scorso anno,comunicato ai suoi fan di aver ricevuto una diagnosi di enfisema dopo una vita passata a fumare e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere altri film.