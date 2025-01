Tg24.sky.it - Omicidio Willy Monteiro, chiesto ergastolo per fratelli Bianchi nel processo appello bis

Marco e Gabrieletornano in aula per un nuovodi secondo grado, come deciso dalla Cassazione lo scorso aprile. Oggi, 16 gennaio, la Corte d’Assise d’di Roma si riunisce per discutere sull’applicabilità o meno delle attenuanti generiche ai dueesperti di arti marziali miste – già conosciuti alle forze dell’ordine - che il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma) pestarono a morte, causando danni irreversibili agli organi interni,Duarte (21 anni), intervenuto per difendere un amico durante una rissa. Nel primodi secondo grado – sempre davanti alla Corte d’Assise d’di Roma, ma una sezione diversa – il riconoscimento delle attenuanti aveva abbassato la condanna dall’a 24 anni di carcere. Adesso entrambi rischiano nuovamente il carcere a vita.