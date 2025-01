Agi.it - Omicidio Willy, chiesto nell'appello-bis l'ergastolo per i fratelli Bianchi

AGI - Il pg della Corte didi Roma ha sollecitato la condanna all'per iGabriele e Marco, non riconoscendo per loro le attenuanti generiche,'ambito del processo dibis a carico dei dueaccusati dell'volontario diMonteiro Duarte ucciso,a notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, a Colleferro, vicino a Roma. Il secondoera stato disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l'è passata in giudicato. Nel primo processo dii due imputati erano stati condannati a 24 anni. Nel corso della requisitoria il rappresentate dell'accusa ha affermato che la "morte diè un evento indecente siae modalità in cui è avvenuta sia per i motivi".