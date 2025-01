Unlimitednews.it - Occupazione in crescita ma gli inattivi sono il 30%

ROMA (ITALPRESS) – L’in Italia è cresciuta del 3,5% tra dicembre 2019 e ottobre 2024, con oltre un milione di nuovi posti di lavoro creati. Il tasso diha raggiunto il record del 62,5%, ma permane una differenza tra l’Italia e i 20 principali Paesi dell’Unione Europea. È quanto emerge dal Rapporto 2024 dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. In Italia è inattivo un terzo della popolazione in età lavorativa. In particolare, nel Mezzogiorno il tasso dità femminile raggiunge il 58,2% e supera di 10 punti la media dell’Unione Europea. Dal Rapporto emerge anche una forte difficoltà nel reperire lavoratori: oltre il 47% delle imprese segnala problemi nel trovare personale idoneo, un dato indi oltre 22 punti rispetto al 2019.