Sondriotoday.it - Nuova Sondrio, mister Amelia alza la voce: "Chi non mi ascolta sta fuori, non ci sono primedonne"

Leggi su Sondriotoday.it

Nonpiaciuti, aMarco, alcuni atteggiamenti dei giocatori dellanel corso del match pareggiato per 1-1 mercoledì alla Castellina contro la Pro Sesto e il tecnico biancazzurro non ha fatto nulla per nasconderlo nell'immediato post-partita nell'intervista rilasciata.