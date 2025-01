Lapresse.it - Novara, incidente stradale sull’A26: due morti e due feriti

Leggi su Lapresse.it

Unmortale si è verificato giovedì mattina sulla A26, direzione Gravellona Toce, nel territorio del Comune di Vicolungo, in provincia di. Nell’sono morte due persone mentre altre due sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’