Fanpage.it - No al burqa e pene più severe per gli stupri di gruppo: la proposta della Lega

Leggi su Fanpage.it

Laha presentato due proposte di legge per vietare completamente l’uso di indumenti che coprono il volto, introducendo il reato di “costrizione all’occultamento del volto”. Il partito mira anche a inasprire leanche per gli episodi di molestie sessuali collettive, come il Taharrush gamea, con reclusioni da 10 a 16 anni.