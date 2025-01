Ilnapolista.it - Ngonge aspetta il mercato in entrata del Napoli, il Verona vorrebbe riprenderlo in prestito (Pedullà)

Il futuro di Cyrilnon è ancora ben chiaro. L’ala belga delstando i colpi indel suo club prima di sapere se resterà a disposizione della squadra, o se per lui non ci sarà abbastanza posto.piace a Lazio e, ma dovrà attendere gli sviluppi didelSecondo quanto riportato dal giornalista Alfredo:Normale pensare che abbia poco spazio, ma dopo la cessione di Kvaratskhelia il club azzurro deve procedere per tappe.è stato proposto alla Lazio ma dipenderebbe solo da un’uscita di Isaksen, piace al Bologna, possono emergere altre soluzioni. Ma ilconfida che si possa andare al ballottaggio degli ultimi giorni senza decisioni in modo da poterlo riprendere in, sarebbe una grande mossa in chiave salvezza.Anche il Milan si era inserito per il belgaSecondo quanto riporta la redazione di Tmw, il Milan ha fatto un sondaggio su, esterno offensivo del