Netanyahu sotto pressione da destra accordo su Gaza scuote il governo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'sul cessate il fuoco aed il rilascio degli ostaggi, che dovrebbe entrare in vigore domenica, sta facendo fibrillare, e non poco, ilisraeliano. E di conseguenza non lascia tranquillo il primo ministro Benjamincome non mai per le conseguenze dell'intesa, che crolli o vada in porto, .