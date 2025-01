Lapresse.it - Napoli, frate commissionò rapina per coprire abusi: due nuovi arresti

per la vicenda dellacommissionata da undel Santuario Santa Maria Occorrevole di Piedimonte Matese, relativi al periodo in cui svolgeva le sue funzioni nella Basilica di Sant’Antonio da Padova ad Afragola, in provincia di. I carabinieri della stazione di Afragola, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di, che dispone il carcere per una persona e i domiciliari per altri due soggetti, tutti ritenuti responsabili diaggravata in concorso.Dopo l’arresto, nell’agosto scorso, di sei persone – tra cui due frati – le indagini della Procura diNord sono andate avanti per rintracciare gli altri presunti responsabili. Lafu commissionata da Nicola Gildi,che era in servizio al Convento di Santa Maria Occorrevole, per ‘recuperare’ dei cellulari video, foto e chat ‘compromettenti’ a sfondo sessuale che riguardavano dei frati.