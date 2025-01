Quotidiano.net - "Musk ha ingannato gli azionisti". Maxi causa contro il magnate per l’acquisto di Twitter

Gli Stati Uniti fannoa Elonperdi. In quella che è probabilmente la sua ultima azione, la Sec (l‘ente federale preposto alla vigilanza delle borse) targata Joe Biden ha citato in giudizio il miliardario accusandolo di non aver comunicato nei tempi previsti dalla legge la sua quota nella app e, quindi, avergli. La mancanza di una comunicazione ufficiale – è la tesi della Consob americana – ha permesso adi continuare ad acquistare titolia un prezzo artificialmente basso, risparmiando almeno 150 milioni di dollari. L’azione legale è l’ultimo capitolo di uno sche va avanti da anni fra la Sec e. Ma ora la Sec dell’attuale presidente Gary Gensler, scelto da Biden, si appresta a lasciare illlo dei mercati allo staff di Trump, di cuiè uno dei fedelissimi.