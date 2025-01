Oasport.it - Musetti ha il tennis per mettere in difficoltà Shelton. E i precedenti…

Lorenzoè atteso da un complicato terzo turno agli Australian Open 2025. Il toscano, sconfitto il canadese Denis Shapovalov, dovrà vedersela contro lo statunitense Ben(n.20 del mondo), a segno quest’oggi contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Un incrocio difficile per le caratteristiche di gioco del mancino americano: grande servitore e capace di togliere il tempo come pochi.Tuttavia, nei due precedenti,ha dimostrato di avere ilperinil giocatore made in USA? Nelle partite che si sono disputate sull’erba del Queen’s (2023) e sul cemento di Miami (2024), l’allievo di Simone Tartarini ha messo in mostra un gioco in grado di mandare in confusione il potente rivale.Le variazioni di ritmo costanti da parte di Lorenzo sono state decisive specialmente nella partita del Masters1000 in Florida, dove l’azzurro fu protagonista di una partita ai limiti della perfezione.