Motociclismo Saltarelli | avere un team ufficiale era il mio sogno

Il senigalliese vicino ai 40 anni correrà il Mondiale Endurance per vincerlo: “ilcercava un pilota esperto, il campione del mondo Calia ha fatto il mio nome”SENIGALLIA, – 16 Gennaio 2025 – “Ilcercava un pilota esperto nel mondiale endurance, io sono già nel mondiale dal 2021 ed eccomi qua. Poi il fatto diuna squadra tutta italiana con una moto italiana è una sfida che dà mille stimoli”.Il 2025 parte alla stragrande per il pilota senigalliese Simoneche alla soglia dei 40 anni non lascia ma raddoppia. Sarà pilotaAprilia nel mondiale endurance e nel CIV nella nuova categoria denominata Production Bike con ilRevo – M2 Racing. Ilschiererà la potente Aprilia RSV4 1100, per affrontare una stagione ricca di sfide e opportunità.I piloti incaricati di portare ilal vertice saranno il Campione del Mondo di categoria Kevin Calia, Simone, Flavio Ferroni e Luca Vitali, con l’obiettivo dichiarato di lottare per la vittoria in ogni gara.