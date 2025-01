Lapresse.it - Morto David Lynch, il regista aveva 78 anni

Cinema in lutto: èa 78tra gli altri di ‘Blue Velvet’ e ‘Twin Peaks’., l’annuncio della famigliaA dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia con un post pubblicato sul profilo Facebook dello stesso: “È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista,. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più tra noi. Ma, come direbbe lui, ‘Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco’”.