Ilpescara.it - Morbillo, nel 2024 l'Abruzzo tra le regioni con più casi: colpiti soprattutto i bambini e i non vaccinati

Leggi su Ilpescara.it

In un anno sono stati notificati all’Istituto superiore di sanità 1.045die l’è tra le ottoin cui se ne sono registrate l’85,1 per cento e cioè, complessivamente con Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Toscana e Liguria) 889. Non solo: è anche la.