Lanazione.it - Monossido killer, c’è un’altra vittima. Il corpo senza vita trovato dai vigili del fuoco

Viareggio (Lucca), 16 gennaio 2025 – Ildi carbonio mietein Toscana. Un uomo di 63 anni è stato riall’interno della sua abitazione in via dei Comparini a Viareggio. La scoperta è stata fatta questa mattina, 16 gennaio, daidel. I pompieri sono stati allertati perchè l’uomo non rispondeva ai solleciti. Una volta entrati in casa insieme al personale sanitario del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tutto fa pensare che il 63enne sia morto a causa delle esalazioni dadi carbonio. Sul posto è però presente anche la polizia del commissariato di Viareggio per accertare la dinamica e fare chiarezza sul decesso.