Monopattini elettrici controlli in piazzale Marconi | raffica di multe

Reggio Emilia, 16 gennaio 2025 – Quattordici conducenti multati per mancato utilizzo del casco e uno per aver modificato il monopattino con un seggiolino vietato. Sono questi i risultati deiaieffettuati indalla Polizia Stradale e Locale. In questi giorni, infatti, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione congiunta che ha visto due pattuglie impegnate nell’area davanti alla stazione ferroviaria di Reggio. Codice della strada. La riforma ai raggi X. Blasco: "Città più sicure" Durante l’intervento, finalizzato a verificare il rispetto delle regole sulla micromobilità, sono stati effettuati complessivamente venticinque. Nel dettaglio, l’operazione si è focalizzata su diversi aspetti chiave: l’efficienza dei dispositivi di segnalazione luminosa, il divieto di circolazione su marciapiedi non autorizzati, la sosta irregolare, la circolazione contromano e l’uso corretto delle aree destinate ai velocipedi e ai ciclomotori.