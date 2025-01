Chietitoday.it - Mobilità sostenibile e cicloturismo, Paglieta aderisce al progetto “Bici in Comune”

Leggi su Chietitoday.it

Un'opportunità di sviluppo turistico e accessibilità con ilin", a cui anche l'amministrazione comunale diha aderito, come altri comuni della provincia di Chieti. L'iniziativa, promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo.