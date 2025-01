Quotidiano.net - Miss Italia 2023 Francesca Bergesio denuncia un persecutore per minacce e violenza

, hato un presunto, che le aveva inviatoattraverso la posta su Facebook. I fatti risalgono al dicembre, dopo l'elezione a regina di bellezza della diciannovenne di Cervere (Cuneo). "So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre" scriveva l'autore delle, in uno dei molteplici messaggi, con un profilo poi risultato falso. Il padre della ragazza è il senatore leghista Giorgio Maria. Le indagini della polizia postale e della squadra mobile di Cuneo hanno individuato il presunto autore degli scritti in un uomo di 31 anni, residente nel Bresciano, e stamane ad Asti si è tenuta l'udienza predibattimentale a suo carico., che non è comparsa in tribunale, si è costituita parte civile e ha già annunciato l'intenzione di devolvere l'eventuale risarcimento a un'associazione per l'assistenza alle vittime didi genere.